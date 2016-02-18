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بطريقة سينمائية: سجينان يعودان لزنزانتهما بعد هروب فاشل

18/2/2016

هروب فاشل لسجينين من أحد السجون الإيطالية

بطريقة سينمائية عاد سجينان رومانيان كانا قد نفذا عملية هروب مثيرة يوم الأحد الماضي إلى السجن ، بعدما سلم أحدهما نفسه للشرطة  فيما تم الإمساك بالآخر عند نقطة تفتيش بعد  هروبه بساعات.  

وقام الرجلان وكلاهما من رومانيا، بنشر قضبان نافذة السجن ونزلا إلى  نافذة الطابق الثاني باستخدام ملايات سرير ثم قفزا من فوق الأسوار  الأمنية.

كان السجين  كاتالين سيوبانو – البالغ من العمر 32 عاما –  قابعا في السجن ينتظر محاكمته لاختطافه أحد أ صحاب المتاجر- الذي مات بعد اختطافه جراء أزمة قلبية-  وذلك بسبب عدم دفعه  إتاوة ، فيما كان زميله في الزنزانة  ميهاي فلورين دياكونسيكو البالغ من العمر 27 عاما  يقضي حكما بالسجن لارتكاب جريمة سرقة بالإكراه.   

وسلم الهارب الأول "سيوبانو" نفسه في أحد أقسام قوات الدرك الوطني الإيطالية  في ضاحية تقع في شرق روما، بينما  جرى العثور على الآخر "دياكونسيكو"  على متن حافلة في نفس البلدة صباح اليوم الخميس ، وذلك خلال محاولته الهرب على قدميه ولكن رجال قوات الشرطة أمسكوا به.         

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