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بسبب صورة.. نفوق "دولفين صغير" في الأرجنتين

18/2/2016

 

صاق الإنسان والأخير لم يُصادقه، هذا هو حال دولفين صغير ظهر على إحدى الشواطئ بمنتجع  سانتا تيريسيتا في الأرجنتين، التقطه سائح تجمعت حوله حشود لالتقاط صور مع الدولفين بدلا من إعادته للماء فلم يتحمل الصغير ونفق بعد بقائه خارج المياه لفترة طويلة.

وبحسب صحيفة التيليغراف، فإن الدولفين -من نوع لاباتا- التقطه أحد الموجدوين على الشاطئ من الماء، وظل محتفظاً به خارج المياه، ليلتقط مع حشود تجمعت حوله صوراً كثيرة تجمعهم بالدولفين.

وأصدرت مؤسسة خاصة بالحيوانات في الأرجنتين، بياناً تناشد فيه الجمهور بإعادة الدلافين مرة أخرى إلى الماء وإنقاذها لتجنب مثل هذا الحادث "المُحزن" مرة أخرى.

 

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