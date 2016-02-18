بحلول مارس .. الجيش الأفغاني يسير طائرات دون طيار

توقعات بتسيير الجيش الأفغاني طائرات دون طيار في مارس

توقعت مصادر عسكرية أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول (الخميس) أن يقوم الجيش الأفغاني بتسيير أول طائرة من دون طيار متخصصة في المراقبة بحلول شهر مارس آذار المقبل فيما يقوم الجيش بتوسيع قواته الجوية.

وقال الميجور جنرال غوردون ديفيز قائد الوحدة المنوط بها شراء المعدات للجيش الأفغاني إن التحالف العسكري الذي يقوده حلف شمال الأطلسي سيقدم طائرات (سكان إيغل) التي يتم التحكم فيها عن بعد وسيقوم بتدريب عناصر أفغانية لتشغيل النظام.

وذكر ديفيز أنه سيتم إرسال أول دفعة من الطائرات من دون طيار التي يسيرها الجيش الأفغاني إلى شمال وجنوب البلاد وهي مناطق شهدت بعضا من أعنف المعارك في الأشهر الأخيرة.

وتأتي عمليات زيادة المعدات العسكرية فيما تحارب القوات الأفغانية وحدها إلى حد بعيد منذ انسحاب معظم القوات الدولية في 2014.وتكافح القوات الأفغانية منذ شهور للتصدي لتمرد حركة طالبان.

وطلب مسؤولون أفغان من التحالف الدولي موارد إضافية في الدعم الجوي والاستطلاع وهما مجالان لا يزال الجيش الأفغاني يعتمد فيهما بقوة على المساعدات.