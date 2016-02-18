بالفيديو مخترع سيارة الوحش المصري يحرق اختراعه

قام مخترع السيارة البرمائية "الوحش المصري " والتي قوبلت بموجة هائلة من السخرية في الصحف ووسائل الاعلام العالمية بحرق اختراعه اليوم وإلقاءه في ترعة بمحافظة القليوبية المجاورة للعاصمة المصرية القاهرة نظرا لعدم مساعدة الدولة له "على حد قوله "

وكان اشرف بنداري صاحب هذا الاختراع قد تمكن من دخول ميدان التحرير بسيارته المثيرة للجدل في الذكري الخامسة لثورة يناير قبل عدة أسابيع ورفع فوقها صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مكتوب عليها "سمعنا فلبينا "

ووصف اختراعه بأنه سيغير العالم وقال عنه "الوحش المصري سيارة بر مائية تبلغ سرعتها 400 كم في الساعة في الجو وفي الماء تصل سرعتها ل120 كم في الساعة وهي نفس سرعتها المقررة لها على الأسفلت "

وعلى الرغم من أن ميدان التحرير كان يشهد تعزيزات أمنية وعسكرية هائلة فس ذلك اليوم تحسبا من وقوع مظاهرات لنظام السيسي فإن صاحب

وعلى الرغم من أن وسائل الاعلام العالمية تناولت الموضوع بسخرية بالغة إلا ان بعض المواقع والصحف المقربة من نظام السيسي تناولت الموضوع بشكل جدي باعتباره إنجازا تاريخيا .

وسبق للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع أن تبنوا اختراع جهاز "الكفتة " الذي يعالج من الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي معا ،وهو الاختراع الذي ثبت أنه وهم رغم أن الجهة التي تبنته رسميا هي القوات المسلحة المصرية .

واتهمت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام كل من سخروا من اختراع "الكفتة " لصاحبه عبد العاطي بأنهم خونة ومأجورون وأكدوا أن الاختراع المصري سيبدأ في معالجة مرضي الكبد بعد 6 شهور ، وحينما مر أكثر من سنة على "وهم الكفتة " نشرت بعض الحصف ما يفيد أن اللواء عبد العاطي صاحب هذا الاختراع مطلوب للعدالة في قضايا نصب

من جانبه قال مخترع ما يسمى بالوحش المصري " إنه أحرق اختراعه وألقاه بإحدى الترع لعدم اهتمام الدولة به وعدم مساعدة أى مؤسسة له لتطبيقه"، مؤكدا أنه بكى هو والفريق المشارك معه فى تصنيعه اثناء حرقهم للختراع

وأضاف أنه أقنع رفاقه أن حرق الاختراع أشرف لهم وأنه السبيل الوحيد لأن يستمع إليهم المسئولون

ولفت البندارى، إلى إنه كان ينوب حرق اختراعه فى ميدان عام لكنه كان خائفا على المارة فقرر حرقه بإحدى الترع لعدم إهتمام الدولة به "

وكتب البنداري علي سيارته "الوحض المصري اثناء حرقها لن أقول يكفيني شرف المحاولة بل أقول المحاولة أشرف من النجاح "