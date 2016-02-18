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الوداد البيضاوي ينفرد بصدارة الدوري المغربي

18/2/2016

انفرد الوداد البيضاوي حامل اللقب بصدارة الدوري المغربي لكرة القدم بعد فوزه الثمين على مضيفه الجيش الملكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء في الجولة السادسة عشرة من الدوري .

وسجل وليد الكرتي والكونغولي فابريس أونداما الهدفين، واستعاد الوداد بهذا الفوز الذي أعقب خمسة تعادلات متتالية، صدارة الترتيب العام للدوري رافعا رصيده إلى 31 نقطة متقدما بفارق نقطتين على الفتح الرباطي الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد تعادله مع الرجاء بهدف لكل منهما.

في المقابل مُني الجيش الملكي بهزيمته الرابعة هذا الموسم ليتراجع إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة متأخرا بنقطة عن النادي القنيطري الصاعد للمركز الرابع بعد فوزه على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدف نظيف.

وفي مباراة ثانية، تعادل مولودية وجدة مع ضيفه الكوكب المراكشي بهدف لكل منهما بالملعب الشرفي بوجدة شرق البلاد.

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