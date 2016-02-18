النفط يصعد إلى 35 دولارا بعد ترحيب إيران بتجميد الإنتاج

أسعار النفط الخام تتخطى مستوى 35 دولارا للبرميل

ارتفع سعر النفط إلى 35 دولارا للبرميل (الخميس) بعد إعلان إيران ترحيبها بخطط روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي إضافة إلى تقارير أمريكية أفادت انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط الأمريكية.

وأضاف هذا الارتفاع إلى الزيادة المسجلة في الجلسة السابقة التي بلغت سبعة بالمئة لكن المحللين قالوا إن الأسواق بالغت في رد الفعل تجاه دعم إيران لتجميد الإنتاج إن الخطوة الروسية السعودية لن تخفض الفائض العالمي على الأرجح.

و ارتفع سعر خام برنت 60 سنتا ليصل إلى 35.10 دولار للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 7.2 بالمئة عند الإغلاق في الجلسة السابقة، فيما ارتفع الخام الأمريكي بواقع 65 سنتا ليصل إلى 31.31 دولار للبرميل.