النساء يسيطرن على الوظائف في ألمانيا

فرض النساء سيطرتهن على سوق العمل في ألمانيا من خلال استحواذهن على ثلثي الوظائف بالبلاد.

وأظهرت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني في كولونيا أن النساء هن الرابحات من التغيير الهيكلي في سوق العمل بألمانيا.

وتبين من خلال الدراسة أن كل وظيفتين من بين ثلاث وظائف في ألمانيا ذهبت لامرأة.

وبوجه عام أظهرت الدراسة أن النساء في ألمانيا حصلن على نحو 64% من فرص العمل الجديدة خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2015 .

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها الأربعاء إلى أن معدل البطالة بين النساء أقل من معدل البطالة بين الرجال، حيث بلغت نسبته 4.1% مقارنة 4.9% للرجال.

وعزت الدراسة ذلك إلى التغيير الهيكلي المستمر في سوق العمل الألماني والذي أدى إلى زيادة الوظائف في قطاع الخدمات والقطاع الصحي وقطاع التربية.

كما أشارت الدراسة إلى أن أزمة اللاجئين أدت إلى زيادة توظيف إخصائيين اجتماعيين ومدرسين في المرحلة الابتدائية، وهي الوظائف التي تشغلها نساء عادة.

وبحسب الدراسة، فإنه في الوقت الذي فقد فيه القطاع الصناعي نحو 600 ألف وظيفة خلال الخمسة عشر عاما الماضية، توفرت نحو 6ر1 مليون وظيفة جديدة في قطاعات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، والتي شغلت النساء نحو 2ر1 مليون وظيفة منها.