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المالية العراقية تسترد 4.6 مليار دولار من قضايا فساد

18/2/2016
العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن استرداد مبلغ يصل الى 511 مليار دينار عراقي " 4.6 مليار دولار "على خلفية  التحقيق في عمليات فساد مالي في قطاعات المصارف والجمارك والتقاعد  والضرائب وعقارات الدولة في عام 2015 .
     
وذكر بيان لمكتب المفتش العام لوزارة المالية العراقية  ، في بيان صحفي  "من خلال التحري والتدقيق الذي يتولاه مكتب المفتش العام  لوزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص رصد المخالفات 
واتخاذ الاجراءات بشأن التجاوزات على المال العام تمكن المكتب من  استرداد فعليا مبلغ 510896342442   دينارا عراقيا للخزينة العامة للدولة  خلال سنة 2015″ . 
     
وأوضح أن هناك مبالغ اخرى تقدر بـ 67 مليار دينار موصى باسترجاعها مع  وجود قضايا تمثل مبلغا  قدره 41 مليار دينار قيد التحقيق ومبالغ تم منع  هدرها تقدر ب38 مليار دينار عراقي .
     
وذكر أن المبالغ المستردة جاءت نتيجة  مخالفات وتجاوزات على المال العام  ضمن قطاعات المصارف و الجمارك والتقاعد والضرائب و عقارات الدولة.

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