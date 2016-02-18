اتهام "العمال الكردستاني" و"الوحدات الكردية "بتفجير أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلطات التركية اعتقلت 14 شخصا على خلفية هجوم أنقرة أمس الأربعاء.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي الخميس: "نتوقع اعتقال المزيد".

وتابع الرئيس التركي: " لدينا دلائل على تورط حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في الانفجار رغم نفيه لذلك".

بدوره، اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو حزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب الكردية الموالية له شمال سوريا بالمسؤولية عن التفجير الذي وقع مساء أمس الأربعاء وسط العاصمة أنقرة وأودى بحياة 28 شخصا على الأقل وإصابة 61 آخرين.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي اليوم، إن شابا من مواليد عام 1992 في سوريا يقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب نفذ التفجير بدعم من "حزب العمال الكردستاني الانفصالي الإرهابي".

كما أشار رئيس الوزراء التركي إلى أن السلطات التركية ألقت القبض على تسعة أشخاص يعتقد أنهم على علاقة بالتفجير.

وفي السياق نفسه، قال أوغلو: "بالأمس تأكد مرة أخرى أن وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.. ولابد أن يعرف الحلفاء أيضا ذلك".

ودعا أوغلو "الدول التي تكافح الإرهاب إلى توضيح موقفها : إما أن يقفوا إلى جانب تركيا أو إلى جانب الإرهابيين".

وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة في سوريا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية مسلحي وحدات حماية الشعب التي تقاتل ضد ميلشيات تنظيم الدولة في سوريا.

وحسب بيانات القوات التركية فإن سلاح الجو التركي نفذ غارات على مواقع تابعة للوحدات قصف خلالها أهدافا لها شمال العراق.

وقال رئيس الوزراء التركي إن نحو 70 مسلحا من قوات حزب العمال الكردستاني قتلوا خلال هذا القصف من بينهم قادة في التنظيم.

يُشار إلى أن حزب العمال الكردستاني مسجل ضمن قائمة المنظمات المحظورة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.