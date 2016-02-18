إنفلونزا الطيور تظهر لأول مرة في المغرب

إنفلونزا الطيور

قالت مصادر رسمية إن السطات المغربية أطلقت برنامجا للتلقيح الوقائي ضد فيروس (إش 9 إن2) في جميع وحدات الدواجن بالبلاد، وأعطى الترخيص لشركات الأدوية البيطرية لاستيراد اللقاح بعد الإعلان عن ظهور أنفلونزا الطيور لأول مرة في المغرب.

وقال بلاغ من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(رسمي) إنه وضع بالتشاور مع (الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن) لمنتجي ومربي الدواجن "برنامجا لمحاربة إنفلونزا الطيور قليل الضراوة والذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للمرض بهدف التقليل من الوفيات وانخفاض القدرات الإنتاجية".

وأضاف البلاغ قائلا "التحريات المخبرية التي أجراها المكتب في 800 وحدة للدواجن في مناطق مختلفة من البلاد أكدت وجود هذا الفيروس لأول مرة بالمغرب".

وذكر البلاغ أن الإجراءات الوقائية تشمل "تعزيز إجراءات السلامة البيولوجية والنظافة في وحدات الدواجن بما في ذلك وسائل نقل الدواجن بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي إلى جانب وضع نظام للمراقبة الصحية لتتبع وتقييم فعالية البرنامج الصحي المعتمد".