إندونيسيا تهدد بحجب موقع تمبلر بسبب محتوى إباحي

شعار موقع تمبلر

هددت الحكومة الإندونيسية بحجب موقع التدوين المصغر "تمبلر" بسبب نشر بعض المستخدمين لصور ذات محتوى إباحي .

وقالت وزارة الإعلام الخميس " لا يمكن لمزودي خدمات الإنترنت حجب حسابات معينة ، لذلك طلبنا من "تمبلر" تعديل محتواه ليتناسب مع القواعد والقيم الإندونيسية .

وأضافت الوزارة أنها سوف تدرس حجب الموقع في إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة ، التي تصل عقوبة تحميل صور ذات محتوى إباحي بها إلى السجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام وفقا لقانون صدر في عام 2008 .

ويأتي تحذير الوزارة في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بالرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في سان فرانسسكو وذلك في إطار جهوده لجعل إندونيسيا مركزا للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية .

يشار إلى أن إندونيسيا حجبت المئات من المواقع الإلكترونية بسبب " المحتوى السلبي" منها موقع فيمو لمشاركة مقاطع الفيديو وموقع ريديت للتواصل الاجتماعي.