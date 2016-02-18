أميرة بريطانية تترأس تحرير هاف بوست لمدة 24 ساعة

الأميرة كيت ميدلتون رئيسة تحرير ليوم واحد فقط -أرشيف

تولت اليوم الخميس دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام رئاسة تحرير صحيفة "هافينغتون بوست " الأمريكية وذلك لمدة 24 ساعة فقط .

وكان مكتب الأميرة قد اعلن في وقت سابق إنها ستتولى رئاسة تحرير صحيفة (ذي هافينغتون بوست يو.كيه) الإلكترونية لمدة يوم للمساعدة في زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية للأطفال

وأنها ستدعو فريقا من الصحيفة إلى قصر كنسينجتون في منتصف فبراير وستستغل المنصب لإلقاء الضوء على جهود المعلمين وأولياء الأمور والباحثين والمتخصصين في مجال الصحة النفسية.

وقال قصر كنسينجتون في بيان «اتخذت دوقة كمبردج من الصحة النفسية للأطفال محورا لعملها في السنوات القليلة الماضية. إنها سعيدة لأن هافينجتون بوست ستساعد في إلقاء الضوء على هذه القضية المهمة.

وكان ستيفن هال رئيس تحرير موقع (ذا هافينجتون بوست يو.كيه) قد قال في وقت سابق «نشعر بسعادة غامرة لأن دوقة كمبردج ستنضم إلى فريق هافينجتون بوست يو كيه لمدة يوم وتتولى منصب رئيس التحرير».

وكتبت الأميرة البريطانية تدوينة طويلة بهذه المناسبة كشفت فيها عن القضايا التي تشغل بالها وطالبت بضرورة اهتمام الاعلام بها ومنها الصحة العقلية للأطفال

وقالت دوقة كامبريدج في تدوينتها "بعد زواجي بتفرة قصيرة بدأت العمل مع الجمعيات الخيرية التي تساعد اولئك الذين يعانون من مشاكل مثل الادمان والتفكك العائلي والاطفال المعرضين للخطر ،وكما كان متوقعا فقد سمعت العديد من القصص المؤلمة حول حيوات ممزقة الأوصال وهو ما ترك أثرا مدمرا على كل الأطراف ،وعلى الأطفال خاصة .

واضافت " ما لم أتوقعه هو اكتشاف انه مرارا وتكرارا كانت المشاكل التي قادت الاشخاص الي الادمان واتخاذ القرارات المدمرة نابعة دائما من مشاكل في الطفولة لم تتم معالجتها ،واتضح لي انه توجب على العديد من الأطفال حتى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنين أن يتعاملوا مع مشاكل معقدة دون أن تكون لديهم المرونة العاطفية "

وتابعت " لقد حان الوقت لتغيير هذا الوضع ويجب أن نرى الصحة العقلية لأطفالنا بنفس اهمية صحتهم البدنية ،ونحن لطالما كنا نشعر بالحرج من الاعتراف حين يكون اطفاللنا بحاجة الي مساعدة عاطفية او نفسية خائفين من وصمة العار المرتبطة بهذه المشاكل ،واليوم تنشر هانغتون بوست بحثا يشير الي أن ثلث الآباء والأمهات لا يزالون يخشون ان يبدوا سيئين ان عاني أطفالهم من مشاكل في الصحة العقلية "

وتشرف الأميرة خلال اليوم على نشر عدد من المقالات والتجارب لأشخاص ومنظمات تعمل في مجال الصحة العقلية للأطفال، وتعرض أمثلة لحالات من سلوكيات لأشخاص ناضجين انتهت حياتهم في بعض الحالات بالانتحار بسبب سوء المعاملة التي تعرضوا لها في المستقبل.

وتستمد ميدلتون ، اهتمامها بالصحة العقلية للأطفال من خلال عملها مع جمعيات خيرية تساعد من يعانون من مشاكل مثل الإدمان والتفكك العائلي، والأطفال المعرضين للخطر

وكيت ليست الأولى في أسرتها التي تعمل في الصحافة فشقيقتها بيبا كانت تكتب المقالات لمجلة (فانيتي فير) لكن صحيفة ديلي تليجراف أوقفت نشر عمودها الصحفي بعدما أشارت وسائل إعلام إلى ردود فعل سلبية للقراء