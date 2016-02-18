"أطباء بلا حدود" تطالب بتحقيق في قصف مستشفى بسوريا

طفل مصاب بمستشفى ميداني بسوريا

طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الخميس بإجراء تحقيق مستقل في الضربات الجوية التي أودت بحياة 25 شخصا بمستشفى تشرف عليه المنظمة في شمال سوريا، قائلة بأن ثمة احتمال بأن يكون تحالف تقوده الحكومة هو الذي نفذها.



وقالت جوان ليو الرئيسة الدولية لجمعية أطباء بلا حدود الخيرية إن روايات الناجين من العاملين بالمستشفى الواقع بمحافظة إدلب تؤدي الى الاعتقاد بتورط قوات سورية وروسية في الهجمات.



وقالت في مؤتمر صحفي "نقول إنها احتمالات لأنه لم يتوافر لدينا المزيد من الحقائق بخلاف أقوال العاملين".



وقالت أطباء بلا حدود إنها لم تعط إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع الخاص بالمستشفى للسلطات السورية أو الروسية بناء على طلب العاملين.