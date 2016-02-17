وفاة الكاتب المصري محمد حسنين هيكل

وفاة محمد حسنين هيكل-أرشيف

توفي صباح اليوم الأربعاء الكاتب الصحفي المصري محمد حسنين هيكل عن عمر يناهز 94 عاما بعد فترة قصيرة من الصراع مع المرض.

وكان هيكل قد أصيب بفشل كلوي قبل وقت قصير امتنع على أثره عن تناول الطعام وتدهورت حالته الصحية بسرعة وهو ما تسبب في خروج شائعة عن وفاته قبل أيام.

وقالت مصادر للجزيرة إن جثمان هيكل سوف يدفن في مقابر العائلة بمصر الجديدة بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الحسين.

ولد هيكل عام 1923 وبدأ العمل في الصحافة عام 1942، وصدرت له العشرات من الكتب والمجلدات، وكان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة الأهرام لعدة سنوات، وفي أواخر عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أصبح وزيرا للإعلام، وكانت العلاقة بين هيكل وعبد الناصر أكبر من مجرد علاقة صحفي ورئيس.

وفي عهد الرئيس السادات كانت علاقته بالسادات جيدة للغاية في بداية عهد الأخير، لكنها تغيرت بعد ذلك خاصة بعد توقيع معاهدة السلام، وتم اعتقال هيكل في أحداث سبتمبر 1981.

اتسمت العلاقة بين هيكل ومبارك بما وصفه البعض ب"البرود" من قبل الطرفين، وكان هيكل ينتقد نظام مبارك على استحياء، إلا أنه ومنذ بداية عام 2005 بدأ هيكل ينتقد نظام مبارك بشكل ملحوظ في مقالاته وحلقاته المسجلة مع قناة الجزيرة، وانحاز هيكل لثورة يناير في بدايتها واستقبل وفودا من شباب الثورة في مكتبه على ضفاف نهر النيل، إلا أنه أيد عزل الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013، وربطت بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقة قوية تخللتها لقاءات دورية بين الرجلين حتى وفاته.