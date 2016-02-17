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هل وصلت عدوى الاحتيال إلى الوسط الديني بمصر؟

16/2/2016

 

تحت عنوان "هل وصلت عدوى الاحتيال الى الوسط الديني المصري؟ ناقشت  النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، عدة وقائع في الوسط الديني بمصر أخرها واقعة ادعاء طالب مصري فوزه بمسابقة القرآن الكريم في ماليزيا وهو ما نفته وزارة الأوقاف المصرية لكن بعد حالة من الرواج الإعلامي والاحتفاء بالطالب.

في السياق ذاته كانت مؤسسات صحفية كشفت تورط مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في نشر مقالات نسبها لنفسه وبعض محتواها ليس له، حدث ذلك في عدة مقالات أخذ فيه مقتطفات من كتاب الظلال لصاحبه سيد قطب ومن مقالات للشيخين سلمان العودة وعائض القرني دون أن ينسب إليهم.

كذلك واقعة إهداء وزير الأوقاف المصري مختار جمعة موسوعة الحضارة الإسلامية لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، فتفجر صحيفة "المصري اليوم" مفاجأة حين كشفت بالمستندات قيام الوزير بحذف اسم سلفه حمدي زقزوق من الموسوعة، ووضع اسمه مكانه، فضلا عن أن الموسوعة تلك أهداها من قبل الوزير زقزوق للرئيس المخلوع مبارك عام 2005.

المصدر : الجزيرة مباشر
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