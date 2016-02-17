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مقتل 13 وإصابة 60 في تفجير انتحاري بمعسكر للجيش بعدن

17/2/2016

مقتل 13 وإصابة 60 في تفجير انتحاري بمعسكر للجيش بعدن

قالت مصادر طبية و أمنية إن مفجرا انتحاريا قتل 13 شخصا على الأقل في معسكر للجيش اليمني في مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد ، فيما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته  عن الهجوم  الذي يعد الأحدث في سلسلة تفجيرات هزت المدينة  التي تعد ثاني أكبر مدن اليمن منذ أن سيطرت قوات تدعمها السعودية عليها من قوات الحوثي في يوليو تموز الماضي.

وأصيب 60 شخصا على الأقل بجروح جراء الانفجار الذي وقع عند بوابة معسكر راس عباس في حي البريقة في عدن مستهدفا مئات المجندين الجدد. وذكر المسؤولون أن المعسكر أقيم في الفترة الأخيرة لاستيعاب مجندين لجيش جديد تشكله حكومة هادي لمحاربة الحوثيين، وأشار مسؤولون إلى إن المفجر كان يرتدي زيا عسكريا مثل المجندين الجدد ما مكنه من التسلل وسط الحشود دون رصده.

وقال سكان إن مئات من المجندين الجدد كانوا يقفون عند البوابة لتسجيل أسمائهم للانضمام للجيش اليمني وإن سيارات الإسعاف شوهدت تنقل الجرحى لمستشفيات في حين طوقت القوات المنطقة ، وقال مسعفون في مستشفى قريب إنهم تسلموا 13 جثة ونقل 60 على الأقل من الجرحى إلى مستشفيات أخرى في عدن ، من جانبه قال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشر على موقع أعماق الإلكتروني إن المفجر كان يرتدي سترة ناسفة فجرها عند بوابة معسكر راس عباس.

 

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