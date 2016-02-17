مصر.. المؤبد ل116 شخصا بينهم طفل عمره أقل من 4 سنوات

محكمة عسكرية في مصر (أرشيف)

قال المحامي رمضان فرحات، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في مصر، إن محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية قضت أمس الثلاثاء بالسجن المؤبد على 116 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، من بينهم طفل، على خلفية اتهامهم فى احداث شغب بمحافظة الفيوم في 3 يناير/ كانون الثاني 2014.

وأضاف فرحات في تصريحات لـ "الجزيرة مباشر"، إن هذه الأحداث سقط فيها 3 قتلى من جماعة الإخوان المسلمين على يد رجال الأمن، ورغم ذلك تم اتهام أنصار مرسى بقتلهم، وقال إن الطفل المحكوم عليه بالمؤبد "أحمد منصور قرني أحمد" جاء اسمه في محضر القضية وفى تحريات رجال الامن.

ويبلغ عمر الطفل 3 أعوام و5 أشهر، حيث ولد في العاشر من سبتمبر عام 2012.

وتضمنت قائمة الاتهامات القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتظاهر وإثارة الشغب والتجمهر.