فلسطينية ضمن قائمة أفضل معلم في العالم لعام 2016

المعلمة الفلسطينية – حنان الحروب

ضمت القائمة النهائية لجائزة (أفضل معلم في العالم) لعام 2016 والتي تبلغ قيمتها المالية مليون دولار المعلمة الفلسطينية حنان الحروب ، جاء اسم الحروب ضمن عشرة أسماء ضمتها القائمة النهائية للجائزة التي تقدمها سنويا (مؤسسة فاركي) غير الربحية والتي تعمل على تحسين معايير التعليم للأطفال الفقراء على مستوى العالم.

وأطلقت (مؤسسة فاركي) التي يوجد مقرها في لندن الجائزة عام 2014 على أن تمنح لمعلم متميز قدم مساهمة بارزة لمهنة التعليم ، ضمت القائمة ثلاث معلمات وسبعة معلمين من الهند وباكستان وأستراليا وكينيا وفنلندا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا، وتقدم لنيل الجائزة آلاف المعلمين من دول مختلفة وضمت القائمة الطويلة أسماء 40 معلما ومعلمة من نحو 26 دولة.

وقالت الحروب لرويترز خلال احتفال أقيم لها في مدرستها بمدينة البيرة اليوم الأربعاء إنها وصلت إلى هذه المرحلة من خلال منهجية اعتمدتها لتغيير سلوك الطلاب والحد من العنف تطلق عليها "نلعب ونتعلم".

وأضافت الحروب التي تعمل بمدرسة (سميحة خليل) "عملت بمنهجية الحد من العنف عن طريق التعلم باللعب. استطعت من خلال هذه المنهجية

تغيير سلوكيات الطلبة والحد من العنف الملاحظ على سلوكياتهم والتي تشكل عائقا لنا كمعلمين في الصفوف الدراسية."

وأوضحت الحروب أنها استطاعت من خلال هذه المنهجية تغيير سلوكيات الحركة الزائدة والتشتت في التفكير من خلال "اللعب لتبسيط المناهج وجعلها أكثر متعة وملاءمة للطلاب." وقالت إن طريقتها "أحدثت فرقا واسعا في سلوكيات الطلبة وتحصيل الطالب ويمكن فورا أن تلحظ التأثير المباشر."

وأضافت "أنا لست معلمة فقط أنا بشتغل مرشد تربوي وأخصائي نفسي لأستطيع تغيير السلوكيات والصعوبات التي يعاني الطلاب منها."

ومن المقرر إقامة احتفال في مارس اذار القادم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لإعلان الاسم الفائز بالجائزة ، ووصف صبري صيدم وزير التربية والتعليم الفلسطيني وصول المعلمة الحروب إلى القائمة النهائية "بالانتصار".