فشل سياسات الانقلاب في إنقاذ الجنيه المصري

تخطي الدولار الأمريكي حاجز ال9 جنيهات أمام الجنيه المصري للمرة الأولى في تاريخه، ويتوقع مراقبون تجاوزه حاجز ال10 جنيهات قريبا، فهل فشلت سياسات الحكومات الانقلابية في السيطرة على ارتفاع الدولار؟

ترك الرئيس المصري حسني مبارك الحكم في فبراير/شباط 2011 وقد بلغ سعر صرف الدولار 5.88 جنيهات، وهو ما يعني انخفاض الجنيه في عهد مبارك لنحو 508 قروش، بنسبة انخفاض 635%. ثم جاء المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 ليبدأ مرحلة استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي كان يقدر بنحو 35 مليار دولار ليهبط مع نهاية حكم المجلس العسكري إلى 14.4 مليار دولار باستنزاف 20.6 مليار دولار.

أصر محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة على الحفاظ على سعر صرف الجنيه دون أي اعتبار لقوى العرض والطلب، فلم ينخفض الجنيه سوي بنسبة 3% من قيمته بما يوازي 18 قرشا ليصل من 5.88 جنيهات إلى 6.06 جنيهات، فاتحا الباب علي مصراعيه لتحويل الأموال للخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما مثل استنزافا للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بفعل الدعم الضمني في سعر الصرف الذي حصل عليه أصحاب التحويلات بالفرق بين سعر الصرف الحقيقي وسعره المعلن من قبل البنك المركزي.

ثم جاء الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب، واستلم مهامه في 30 يونيو/حزيران 2012 وكان سعر صرف الدولار 6.06 جنيهات وتم الانقلاب عليه في 3 يوليو/تموز 2013 وقد بلغ سعر صرف الدولار 7.03 جنيهات، بانخفاض97 قرشا للجنيه ، وقد شهدت تلك الحقبة تآمرا واضحا بيد العسكر ودولتهم العميقة للحيلولة دون تحقيق الرئيس مرسي برنامجه الانتخابي ومشروعه التنموي النهضوي، ولم تشهد حقبته حظا من المنح الخليجية السخية التي عرفت طريقها للانقلابيين فيما بعد، ومع ذلك لم يتجاوز الانخفاض في سعر الجنيه نسبة 16%.

ومع مجيء عهد الانقلاب ليدير العسكر البلاد مرة أخرى من خلال الرئيس المؤقت عدلي منصور من 3 يوليو 2013 حتي يونيو 2014 انخفض الجنيه المصري بنسبة 1.8% بمبلغ 12 قرشا حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 7.15 جنيهات.

ثم جاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليتولى حكم البلاد، ومن وقتها والجنيه المصري يشهد انخفاضا مستمرا رغم الدعم الخليجي الذي تجاوز 50 مليار دولار بحسب تقديرات، والذي لم يعرف طريقه بشفافية إلى موارد الدولة الدولارية، وقد غلب على تلك الفترة حتى يومنا هذا غياب الاستقلالية للبنك المركزي وغلبة القرارات العسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه .

فمع وصول سعر صرف الدولار الرسمي في نهاية شهر يناير 2015 إلى 7.59 جنيهات، وضع البنك المركزي حدا أقصي للودائع المصرفية الدولارية قدره 10 آلاف دولار يوميًا، وبما لا يزيد عن 50 ألف دولار في الشهر.

وقد حجمت تلك القيود من زيادة سعر الجنيه مقابل الدولار نوعا ما. ولكن لم يستمر الأمر طويلا فقد قام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه في عطائه الدولاري يوم الخميس 2 يوليو 2015 ب10 قروش ثم يوم الأحد 5 يوليو 2015 ب10 قروش أخرى ليقفز السعر إلى 7.83 جنيهات ثم استمر التخفيض في 18 أكتوبر/تشرين أول ب10 قروش إضافية ليرتفع الدولار إلى 7.93 جنيهات بالبنك المركزي، وإلى8.03 جنيهات بالبنوك مقابل 7.93 جنيهات قبل ذلك التاريخ.

وقفز سعر الدولار الى8.40 جنيهات بالسوق الموازية واستمر في ارتفاعه حتى اقترب من ال9 جنيهات وهو ما يعني انخفاض سعر الجنيه المصري في السوق الرسمية بقيمة جنيه واحد ونسبة انخفاض 14.2% منذ بداية الانقلاب وفي السوق الموازية تجاوزت النسبة 20%.

وبعد إقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز، وتعيين طارق عامر خلفا له قام البنك المركزي يوم 11 نوفمبر/تشرين ثان 2015 بزيادة سعر الجنيه 20 قرشا مقابل الدولار. وقد حملت هذه الزيادة علامات تعجب، فالواقع لا يؤيدها والبيانات الاقتصادية ترفض تبريرها خاصة وأنها تمثل تبديدا لموارد مصر الدولارية.

ولم يكن ذلك بحسب خبراء اقتصاديين سوى فرقعة إعلامية وحربا نفسية ونوعا من المقامرة ومحاولة يائسة، لإرباك المتعاملين بسوق الصرف الموازية والحيلولة دون الدولرة بتحويل أصحاب الأموال ما بحوزتهم من جنيهات إلى دولارات، وقد بدت النقطة الأخيرة واضحة في اتجاه البنوك المصرية بطرح شهادات ادخار بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات بعائد 12.5% سنويا للحيلولة دون الدولرة والضغط على الجنيه المصري.



معالجة العرض وإهمال السبب

يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: الحكومة الانقلابية حكومة ذات حول تنموي، فهي تترك أسباب المرض وتلقي بوجهها نحو أعراضه، وذلك باعتمادها على السياسة النقدية وحدها لعلاج مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار.

فانخفاض الموارد الدولارية نتاج طبيعي لانخفاض مصادرها من صادرات وسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تحميل الاقتصاد بفاتورة التسليح التي تعدت 10 مليارات دولار.

وفاتورة المشروعات قليلة العائد باهظة التكاليف وفي مقدمتها تفريعة قناة السويس الجديدة التي تجاوزت مصاريف التكريك الخاصة بها 2.2 مليار دولار، وما ترتب عليها من سداد التزامات هيئة قناة السويس للأجانب والتي لجأت فيها إلى الاعتماد على القروض المشتركة من البنوك، وقد وصلت تلك القروض خلال شهرين فقط 1.3 مليار دولار وهو الأمر الذي يزيد من أعباء الهيئات الحكومية المقترضة والبنوك الحكومية المساهمة في تلك القروض على السواء.

والواقع يكشف أن الصادرات السلعية حققت أعلى ارتفاع لها في عهد الرئيس محمد مرسي في العام المالي 2012/2013 بقيمة 27 مليار دولار مقابل واردات 57.7 مليار دولار، وانخفض عجز الميزان التجاري إلى 30.7 مليار دولار، بانخفاض 4.3 مليارات دولار بمعدل 11.1% عنه في حكم المجلس العسكري حيث بلغ عجز الميزان التجاري 34.1 مليار دولار بصادرات 25.1 مليار دولار مقابل واردات 59.2 مليار دولار.

ومع الانقلاب العسكري عاود العجز في الميزان التجاري الارتفاع مرة أخرى ليصل في العام المالي 2013/2014 إلى 33 مليار دولار، كما وصل إلى نحو 38.8 مليار دولار في العام 2014/2015 حيث ارتفع العجز في الميزان التجاري بنحو 4.7 مليار دولار بمعدل 13.9%، وذلك لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.5% لتقتصر على 22.1 مليار دولار.

كما استمر انخفاض الصادرات غير البترولية في أول تسعة أشهر من العام 2015 بنسبة 19.3%، وهذا نتاج طبيعي لعدم قدرة الشركات على استيراد متطلباتها اللازمة للإنتاج ومن ثم التصدير خاصة وأن الصادرات المصرية تعتمد بنحو 70% من مكوناتها على الاستيراد من الخارج.

وتشير بعض التقديرات إلى خروج استثمارات من مصر تقدر بنحو 13 مليار دولار خلال العامين الماضيين في الوقت الذي يكاد يقتصر الاستثمار في الداخل على قطاع البترول.

وإذا أخذنا في الاعتبار الإيرادات السياحية منذ حكم المجلس العسكري فإن البيانات الرسمية تظهر أنها بلغت 9.4 مليارات دولار في العام 2011/2012 (حكم المجلس العسكري) لتحقق أعلى ارتفاع لها (في عهد الرئيس مرسي) بمبلغ 9.8 مليارات دولار في العام 2012/2013 ثم تحقق انخفاض مع الانقلاب العسكري في العام 2013/2014 لتصل إلى 5.1 مليارات دولار ثم 7.4 مليارات دولار في العام 2014/2015، أما اليوم فالسياحة في أسوأ حالاتها على الإطلاق بعد سقوط الطائرة الروسية.

أما إيرادات قناة السويس فقد أظهرت بيانات هيئة قناة السويس أنها بلغت 5.2 مليارات دولار في العام 2011/2012 ، ثم 5 مليارات دولار في العام 2012/2013، ثم شهدت ثباتا لها عند مبلغ 5.4 مليارات دولار في العام 2013/2014 والعام 2014/2015 ، ولكنها شهدت انخفاضا منذ إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة رغم ادعاء السيسي بأنها غطت ما جمع لها من أموال.

فقد انخفضت إيراداتها بمبلغ47.9 مليون دولار ونسبة 9.4% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر أغسطس للعام السابق واستمر الانخفاض للمرة الثانية في شهر سبتمبر لتصل الإيرادات إلى 448.8 مليون دولار، مقابل 462.1 مليون دولار في أغسطس بفارق 13.3 مليون دولار بنسبة انخفاض3%، ثم استمر الانخفاض للمرة الثالثة على التوالي في شهر أكتوبر لتصل الإيرادات إلى 449.2 مليون دولار مقابل 482.3 مليون دولار بفارق 33.1 مليون دولار ونسبة انخفاض 7.4% عن نفس الشهر من العام الماضي وإن حققت زيادة طفيفة عن الشهر السابق قدرها 400 ألف دولار. أما إيرادات العاملين بالخارج فقد شهدت تراجعا بنسبة 8.9% في العام الماضي.