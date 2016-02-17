"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد مُخترع السماعة الطبية

يحتفل محرك البحث العالمي "غوغل"، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ235 لميلاد الطبيب الفرنسي الخجول "رينيه لينيك" (17 فبراير 1781- 13 أغسطس 1826)، الذى اخترع السماعة الطبية عام 1916 كواحدة من أهم الأدوات المستخدمة بين الأطباء حتى وقتنا الحالي.

وقبل اختراع السماعة الطبية، لم يكن الأطباء يجدون أدنى حرج من أن يقوموا بوضع رؤوسهم بين صدور النساء لكي يقوموا بسماع دقات القلب, لكن طبيبا فرنسيا كان يدعي "لينيك" كان شديد المعاناة بسبب خجلة الشديد من أن يقوم باستعمال تلك الطريقة لدرجة أنه فكر بأن يعتزل مهنة الطب.

وفى ذات يوم كان "رينيه" مستندا على جذع شجرة حين سمع بكل وضوح صوت طائر يقوم بالنقر في أعلي الشجرة وهنا أدرك بان الجذع قام بحمل ذبذبات الصوت إليه على الرغم من المسافة الطويلة وهنا خطرت له فكرة السماعة الطبية، التي قد تم صناعتها في البداية بشكل مستقيم من مادة الخشب.

الطبيب الفرنسي الخجول رينيه لينيك

ويعود هذا الفضل إلي خجل سيدة فرنسية كانت تعاني من مرض في قلبها وقام أهلها باستدعاء الطبيب لكي يقوم بفحصها عام 1816 وعندما وصل "رينيه" إلي بيت تلك السيدة، وأراد أن يقوم بفحصها بوضع أذنه على قلبها كما هو معتاد, قامت السيدة برفعه عنها.

ففكر في طريقة أخري يستطيع عن طريقها بأن يقوم بتحقيق هذا الهدف, فما كان منه إلا أن قام بأخذ صحيفة ولفها بشكل اسطواني ووضع طرفها على قلب السيدة والطرف الأخر على أذنه وهنا لاحظ بأنه يسمع بالفعل دقات القلب بكل وضوح, ومن هنا بدأت فكرة السماعة الطبية.