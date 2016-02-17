طائرات أمريكية تحلق فوق "سول" في رسالة لبيونغ يانغ

طائرات اف 22 الأمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية-أرشيف

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 4 من أحدث طائراتها القتالية من طراز إف-22 الشبح للتحليق فوق كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في استعراض للقوة في أعقاب قيام كوريا الشمالية مؤخرا بإطلاق صاروخ وقبل تدريبات عسكرية مشتركة للبلدين الحليفين الشهر القادم.

ويعد تحليق المقاتلات إف-22 التي بمقدورها تفادي أجهزة الرادار والمتمركزة في قاعدة أوكيناوا باليابان بمثابة أحدث نشر لمعدات عسكرية استراتيجية أمريكية في كوريا الجنوبية بعد أن تحدت بيونغ يانغ تحذيرات من القوى العالمية وأجرت تجربة نووية رابعة الشهر الماضي.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن عملية الاطلاق التي أجرتها كوريا الشمالية في السابع من فبراير الجاري كانت تجربة لصاروخ بعيد المدى وانتهكت قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة التي تحظر على الدولة الشيوعية المنعزلة استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقالت كوريا الشمالية إنها أطلقت قمرا اصطناعيا إلى الفضاء. وقال الجيش الأمريكي في مطلع الأسبوع إنه نشر وحدة إضافية من صواريخ باتريوت الاعتراضية في كوريا الجنوبية ردا على أحدث استفزازات من كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يبدأ البلدان الحليفان أيضا مناقشات حول نشر منظومة لصواريخ ثاد المتطورة للدفاع الصاروخي.

وأرسلت الولايات المتحدة الشهر الماضي قاذفة قنابل بي-52 قادرة على حمل أسلحة نووية في رحلة على ارتفاع منخفض فوق كوريا الجنوبية في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في السادس من يناير/ كانون الثاني.

ووفقا لمسؤولين كوريين جنوبيين فإن التدريبات العسكرية السنوية المشتركة التي من المقرر أن تبدأ في مارس وتستمر لأسابيع وتتضمن مئات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين والأمريكيين- ستكون الأكبر على الإطلاق.

ويتمركز 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية في إطار دفاع مشترك مع الجيش الكوري الجنوبي البالغ قوامه 600 ألف جندي. ولدى كوريا الشمالية جيش يضم مليون ومائتي ألف جندي.