شاهد: هبوط اضطراري لطائرة على طريق بالبرازيل

رصدت كاميرات مراقبة حركة المرور في الطرق هبوطا اضطراريا لطائرة ذات محركين على طريق للسيارات في بلدة سانتا إيزابيل في ولاية ساو باولو البرازيلية (الثلاثاء).

وأوضحت الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة المرور انبعاث دخان من محركات الطائرة قبيل هبوطها اضطراريا وعلى متنها ثلاثة ركاب لم يصب أحد منهم بسوء – بحسب سلطات الإطفاء المحلية.

وتعود ملكية هذه الطائرة إلى إحدى الشركات الزراعية، حيث أقر صاحب هذه الشركة بأنه نفذ جميع أعمال الصيانة اللازمة للطائرة كما قدم الوثائق التي تثبتت صحة ادعاءاته .

من جانبها أكدت الوكالة الوطنية للطيران المدني أن صلاحية الطائرة تمتد حتى يناير كانون الثاني من عام 2018 ، إلا أنها قامت بإرسال فريق من مركز بحث حوادث الطيران إلى الموقع للتحقيق في ظروف الحادث ، بهدف منع وقوع مزيد من الحوادث.