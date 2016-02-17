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شاهد: هبوط اضطراري لطائرة على طريق بالبرازيل

17/2/2016

رصدت كاميرات مراقبة حركة المرور في الطرق  هبوطا اضطراريا لطائرة  ذات محركين  على طريق للسيارات في بلدة سانتا إيزابيل في ولاية ساو باولو  البرازيلية (الثلاثاء).

وأوضحت الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة المرور انبعاث دخان من محركات الطائرة  قبيل هبوطها اضطراريا وعلى متنها ثلاثة ركاب لم يصب أحد منهم بسوء –  بحسب سلطات الإطفاء المحلية.

وتعود ملكية هذه الطائرة إلى إحدى الشركات الزراعية، حيث أقر صاحب هذه الشركة بأنه نفذ جميع أعمال الصيانة اللازمة  للطائرة كما قدم الوثائق التي تثبتت صحة ادعاءاته .

من جانبها أكدت الوكالة الوطنية للطيران المدني أن صلاحية الطائرة تمتد حتى يناير كانون الثاني من عام 2018 ، إلا أنها قامت بإرسال  فريق من مركز بحث حوادث الطيران إلى الموقع للتحقيق في ظروف  الحادث ، بهدف منع وقوع مزيد من الحوادث.

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