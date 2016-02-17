شاهد: ميسي يسجل هدفا من زاوية مستحيلة

يواصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه بتسديد ركلات مثيرة للاستغراب، حيث نجح في كسب رهان وسدد هدفا من زاوية مستحيلة.

وتحدى الموسيقي الإيطالي إيروس أمازوتي لاعب برشلونة ميسي لإصابة المرمى من مسافة 25 مترا خلف الخط النهائي خلال إحماء قبل حصة تدريبية.

ونجح النجم الأرجنتيني الفائز بلقب الكرة الذهبية أربع مرات في التحدي حيث أحرز كرة ملتفة بيسراه من الخلف لتعانق الشباك.

وعاد ميسي لمواصلة التدريب مع فريقه بعد أن ساهم في فوز برشلونة بستة أهداف لهدف ضد سيلتا فيغا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي المباراة التي شهدت تسديدته الشهيرة لضربة الجزاء المثيرة للجدل.