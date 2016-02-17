شاهد: موسيقى مستوحاة من كتابات "شكسبير" في بيروت

استمتع الجمهور اللبناني بأداء موسيقي رفيع لموسيقى مستوحاة من رواية "حلم ليلة صيف" لويليام شكسبير الثلاثاء ، في الليلة الافتتاحية لمهرجان البستان الدولي للموسيقى الكلاسيكية في بلدة بيت مري الجبلية شمالي بيروت.

شارك في الأداء الموسيقي كل من السوبرانو البريطانية فيونا هيمنز والسوبرانو الأسترالية صوفي جولدريك مع كوكبة من الفنانين العالميين الآخرين والمحليين ،

وتُستلهم موسيقى دورة هذا العام من مهرجان البستان من أعمال الكاتب المسرحي البريطاني الشهير وليام شكسبير بمناسبة الذكرى 400 لوفاته.

وقالت لورا لحود المشاركة في تنظيم المهرجان إن أعمال شكسبير ألهمت عددا من الموسيقيين بمن فيهم جوزيبي فيردي وجياتشينو روسيني وبالتالي فإنها مناسبة لهذا المهرجان.

وانطلق مهرجان البستان الدولي لأول مرة في عام 1994 ومنذ ذلك الحين يزيد عدد أفراد جمهوره على مر السنين ، وأضافت لورا لحود "من سنة لسنة كثير عم يكبر جمهور مهرجان البستان وجمهور الموسيقى الكلاسيكية بالعموم. وكثير في حاجة لهيك مهرجان بلبنان. وبيخلينا نقدر نظل ع الخارطة الثقافية العالمية."

وحضر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام حفل افتتاح المهرجان وقال "لما فيه ناس وفيه لبنانيين بيهتموا بها الفن الراقي جدا وبيحرصوا رغم كل الأوضاع انه يقيموا ها المهرجان كل سنة على سنة على سنة. هيدا عنوان كبير للإرادة اللبنانية وللقرار اللبناني اللي بيمثله الإنسان اللبناني."

وحضر الحفل أيضا مسؤولون حكوميون ودبلوماسيون وأكاديميون بينهم رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت فضلو خوري والقس اللبناني قسطنطين نصار.