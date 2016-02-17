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شاهد: مساعدات إنسانية لقرى سورية محاصرة

17/2/2016

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن 4 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت إلى بلدة مضايا بريف دمشق.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت ضاحية معضمية الشام الواقعة في غوطة دمشق الغربية.     

وجرى تحميل الشاحنات المتجهة إلى المناطق المحاصرة في سوريا بالمساعدات الإنسانية، في إطار اتفاق بين الحكومة السورية ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

وكانت المساعدات متوجهة إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا بريف إدلب والمعضمية بعد مغادرتها مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) في دمشق.

وقالت متحدثة باسم الهلال الأحمر العربي السوري إن أكثر من سبعين مركبة جاهزة للذهاب إلى تلك المناطق.

وتعد عملية التسليم جزءا من اتفاق تم التوصل إليه بين السلطات السورية ومبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي قال إنها ستكون بمثابة "اختبار" لمدى التزام الحكومة.

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