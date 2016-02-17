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شاهد.. ما العلاقة بين التدخين وآلام العظام؟!

17/2/2016

قال الدكتور دريد عيادة، استشاري جراحة العظام، إن التدخين أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالتهاب الديسك، لافتاً إلى أنه ليست كل آلام الظهر انزلاقا غضروفيا.

وأضاف خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (الأربعاء)، أنه حـيـن تـطـول مـدة آلام الـظـهـر عـن 3 أسابيع ولا تـزول بـالـمـسـكـنات يستدعـي الأمـر الراحة التامة ومراجعـة الطبيب للتشخيص.

وأشار "عيادة" إلى أن أكـثـر مـنـطـقـتـيـن معرضتين للحركة وآلام الـعـظـام هـمـا العنقيـة فـي الرقبـة والقطنيـة فـي أسفـل الظهر، وقد نحتاج لجراحة إذا زاد الألم وأثر على العصب خلال أسابيع.

ولفت إلى أنه مـن المواقـع الأكثر شـيـوعـاً للانزلاق الغضروفي منطقة الرقبة بـيـن الفقرات الـعـنـقـيـة الـخـامـسـة والـسـادسـة والـسـابعـة، ومن الطرق التي تساعد على الحد من الإصابة بالآلام الظهـر تقليل الجلوس لفترات طويلة وتقليل الوزن وعدم حمل الأوزان الثقيلة بطريقة غير سليمة.

وتشير إحصائيات فـي نحـو 180 بلداً، أن بحـثا أمريكـيا أستراليا يؤكد أن 94% من سكان العالم بمن فيهم الأطفال يعانون آلامـاً أسفـل الظهـر، ودراسات أخرى تفيد بأن إصابة العظام والمفاصل تزيد عند النساء نتيجة ضعف العضلات والليونة الأكبر للعظام.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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