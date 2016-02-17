شاهد.. شاروخان يُشعل يوتيوب بـ"فان"

قال نجم بوليوود الممثل الهندي الشهير "شاروخان" إن النجومية تبعد الممثل عن العالم الحقيقي لفترة طويلة.

ونقلت صحيفة "إنديان اكسبريس" عن شاروخان عند سؤاله حول كيفية تحضيره لشخصية "معجب" التي يلعبها في فيلمه الجديد (فان FAN) فقال: "عندما تكون نجماً تبتعد عن العالم الحقيقي لفترة طويلة ".

وأضاف في مؤتمر صحفي حول الفيلم "أريد أن أشكر المخرج مانيش وفريق العمل بأكمله، لقد فهموا ما كانت تمر به شخصية المعجب بصورة جيدة ".

وأوضح "شاروخان" أنه شعر بأنه يعاني من انفصام في الشخصية لدى تصويره الفيلم، وتابع: "شعرت بالغرابة للقيام بدور معجب من المفترض أنه يقوم بأداء شخصيات من أفلامي".

شاروخان في فيلم (فان)

وأضاف: "لقد كنت أقوم بتمثيل مشاهد من أفلام قمت بتمثليها منذ عشرين عاماً، لقد شعرت بالقلق من إمكانية عدم تمكني من أداء هذه المشاهد بنفس الجودة".

وأشار "شاروخان" إلى أنه كان من المعجبين بالممثل أميتاب باتشان والعداء ميلكا سينغ، ولكنه لم يكن بنفس درجة الهوس التي يجسدها في الفيلم.

وكان نجم بوليوود "شاروخان" قد تسلم، أمس الثلاثاء، شهادة تخرجه من جامعة نيودلهي بعد 28 عاماً من تخرجه أثناء إحيائه حفل إطلاق الأغنية المصورة من فيلمه المنتظر "فان Fan"، وذلك بعد تسريب صورة لنسخة من استمارة قبوله في الجامعة عام 1985.

وانطلقت رسمياً أمس الأغنية المصورة على موقع "يوتيوب" لتشعل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كل من شاهدها عن إعجابه بتمكن شاروخان من تأدية الحركات الراقصة الاحترافية التي ظهرت في الفيديو، وكيف أنه استطاع التعبير عما في صدر المعجب الحقيقي للفنان المحبوب.

وشاروخان من مواليد 2 نوفمبر 1965 في نيودلهي بالهند، وهو ممثل أفلام بوليودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير ومالك حق الامتياز لفريق "كولكاتا نايت رايدرز" للكريكت، ويعد واحداً من أغنى الممثلين في العالم، بصافي قيمة تقدر بحوالي 600 مليون دولار.