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شاهد: رائد صلاح يضرب عن الطعام تضامنا مع القيق

16/2/2016

أعلن الشيخ رائد صلاح ، رئيس الحركة  الإسلامية في الداخل الفلسطيني،  إضرابه عن الطعام تضامنا مع الأسير الفلسطيني محمد القيق.

وقال الشيخ رائد في مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر إنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام للتضامن مع الأسير الصحفي القيق المضرب عن الطعام منذ 84 يوما احتجاجه على اعتقاله الإداري.

ووجه صلاح الدعوة إلى التضامن مع القيق في موقفه بالإضراب، مؤكدا أن أكثر من مئة شخصية ستعلن دخولها في الإضراب..

وعقب إعلان صلاح إضرابه توافد عشرات من الفلسطينيين إلى مستشفى العفولة التي يرقد بها القيق لإعلان تضامنهم مع الصحفي الأسير في ظل تدهور حالته الصحية.

وتدهورت الحالة الصحية للقيق في الأيام الأخيرة، وطلب محاموه نقله إلى مستشفى في الضفة الغربية، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الثلاثاء نقله إلى مستشفى فلسطيني في رام الله.

ويصر الأمن الإسرائيلي  إبقاء القيق ضمن مستشفيات تحت سيادة إسرائيلية بدعوى "خطورته على أمن إسرائيل".

 وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا في الرابع من فبراير تعليق الاعتقال الإداري للقيق بشروط منها تحديد مكان علاجه، بينما يرفض هو فك إضرابه عن الطعام قبل الإفراج عنه أو إعطائه حرية اختيار مكان علاجه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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