شاهد: استعراض أمريكي للقوة في سماء كوريا الجنوبية

في استعراض للقوة ، أرسلت الولايات المتحدة أربع مقاتلات إف-22 الشبح للتحليق فوق كوريا الجنوبية (الأربعاء) في أعقاب قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ في الآونة الأخيرة وقبل تدريبات عسكرية مشتركة للبلدين الحليفين الشهر القادم.

ومهمة تحليق المقاتلات إف-22 التي بمقدورها تفادي أجهزة الرادار والمتمركزة في قاعدة أوكيناوا باليابان هي أحدث نشر لمعدات عسكرية استراتيجية أمريكية في كوريا الجنوبية بعد أن تحدت بيونجيانج تحذيرات من القوى العالمية وأجرت تجربة نووية رابعة الشهر الماضي.

وقال اللفتنانت جنرال الأمريكي تيرانس أوسوجينسي "هذه المهمة تظهر قوة التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا وعزم البلدين على الحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. لمقاتلة إف-22 هي أكثر مقاتلة متفوقة جويا في العالم وقدراتها تمثل واحدة من عدة قدرات متاحة للدفاع عن كوريا الجنوبية ، وأكد التزام بلاده الصارم بالدفاع عنها ."

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن عملية الإطلاق التي أجرتها كوريا الشمالية في السابع من فبراير شباط كانت تجربة لصاروخ بعيد المدى وانتهكت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر على الدولة الشيوعية المنعزلة استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ، فيما قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت قمرا صناعيا إلى الفضاء.

من المتوقع أن يبدأ البلدان الحليفان أيضا مناقشات حول نشر نظومة لصواريخ ثاد المتطورة للدفاع الصاروخي ، وأرسلت الولايات المتحدة الشهر الماضي قاذفة قنابل بي-52 قادرة على حمل أسلحة نووية في رحلة على ارتفاع منخفض فوق كوريا الجنوبية في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها بيونجيانج في السادس من يناير كانون الثاني.

ووفقا لمسؤولين كوريين جنوبيين فإن التدريبات العسكرية السنوية المشتركة التي من المقرر أن تبدأ في مارس آذار – والتي استمرت في معظم الأعوام ثمانية أسابيع وتتضمن مئات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين والأمريكيين- ستكون الأكبر على الإطلاق.

ويتمركز 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية في إطار دفاع مشترك مع الجيش الكوري الجنوبي البالغ قوامه 600 ألف جندي. ولدى كوريا الشمالية جيش يضم 1.2 مليون جندي.

وتزعم كوريا الشمالية أن التدريبات السنوية هي استعدادات للحرب في حين تقول سول وواشنطن إنها دفاعية.