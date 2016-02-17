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سان جيرمان يفوز 2-1 على تشيلسي في دوري أبطال أوربا

16/2/2016

انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض/ رويترز

أنقذ البديل كافاني فريقه باريس سان جيرمان من السقوط في فخ التعادل على أرضه أمام تشيلسي، في مواجهة انتهت على وقع فوز غير مطمئن لأصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه تشيلسي الإنكليزي بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء، في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المباراة أقيمت على ملعب "حـديقة الأمراء"، وتمكن زلاتان إبراهيموفيتش من إحراز هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 39، قبل أن يدرك النيجيري جون أوبي ميكيل هدف التعادل للضيوف، وفي الدقيقة 78 تمكن البديل كافاني من إحراز هدف الفوز لأمراء باريس.

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