زفَّة بمستشفى لفلسطيني رزق بطفلة بعد 20 عاماً

شهدت إحدى المستشفيات في مدينة الناصرة الفلسطينية، مؤخراً، زفة لزوجين رزقا بطفلتهما بعد 20 عاماً من سنوات الانتظار.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديو للمواطن موفق عزام وزوجته من كفرمندا وفرحة عارمة تسود في المستشفى النمساوي بالناصرة.

وقد نشر في الآونة الأخيرة حالات مماثلة من قطاع غزة، لاحتفالات أمام المستشفيات لمواطنين أنجبوا بعد انتظار طويل من عدم الإنجاب.

من جهة أخرى، شهد قطاع غزة خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي 4871 مولوداً جديداً ، بمعدل 157 مولودا يومياً.

وأفادت تقارير صادرة عن دوائر الأحوال المدنية بمديريات الداخلية، بأن دائرة الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت 2130 مولوداً جديداً خلال شهر يناير؛ فيما سجلت الأحوال المدنية بداخلية خان يونس 1100 مولود خلال الشهر ذاته.

وسجلت دائرة الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 610 مولوداً، فيما سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 525مولوداً، بدورها سجلت الأحوال المدنية بداخلية الشمال 525 مولوداً جديداً .