دمشق تسمح بدخول مساعدات إلى 7 مناطق محاصرة

أعلن مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية الثلاثاء أن الحكومة السورية وافقت على دخول مساعدات إلى سبع مناطق محاصرة يفترض أن تصل قريبا.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لوكالة فرانس برس، بعد زيارة الموفد الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا إلى دمشق "فهمنا أن الحكومة السورية وافقت على الدخول إلى سبع مناطق محاصرة".

وتابعت المتحدثة أن هذه المناطق هي "دير الزور والفوعة وكفريا في (محافظة) إدلب ومضايا والزبداني وكفر بطنا ومعضمية الشام".

وأضافت أن "الوكالات الإنسانية وشركاءها تعد القوافل لهذه المناطق حتى تتمكن من الانطلاق ما أن يصبح ذلك ممكنا في الأيام المقبلة".

وأعلن دي ميستورا في وقت سابق الثلاثاء من دمشق أن الأمم المتحدة سترسل الأربعاء مساعدات إنسانية إلى مناطق محاصرة في البلاد.

وقال دي ميستورا لصحافيين إثر لقاء ثان جمعه في دمشق بوزير الخارجية السوري وليد المعلم :"ناقشنا مسألة ذات أولوية بالنسبة إلينا في هذه اللحظة، وهي قضية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة من جانب أي من الأطراف".