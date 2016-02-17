دراسة: غالبية الألمان يحترمون الزواج

أظهرت دراسة في ألمانيا أن غالبية الشعب الألماني يكنون احتراما كبيرا للزواج.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد "إنفاس" لعلم الاجتماع التطبيقي بالتعاون مع باحثي مركز برلين لأبحاث علم الاجتماع "دابليو زد بي"، إن 60% من الألمان لا يزالون يكنون للزواج احتراما بالغا فهو تعبير عن الحب ويتسم بالسمو.

غير أن الدراسة نفسها كشفت في الوقت ذاته أن 26% فقط هم الذين يتوقعون أن تكون للزواج هذه القيمة الاجتماعية السامية مستقبلا.

إلا أن الدراسة أشرت إلى أن القيم والمبادئ الاجتماعية في ألمانيا آخذة في التغير.

وكان من النتائج الأخرى للدراسة أن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص يعتبر دينه مهما جدا في حين أن 11.5% فقط من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يكون هذا هو الحال مستقبلا بالنسبة لقيمة الدين في المجتمع.

وتضمنت الدراسة استطلاعا للرأي طلب من المشاركين فيه أن يذكروا مدى تقديرهم للعديد من القيم والمبادئ ووضعت الإجابات على مؤشر بياني كانت قمته "1" أي "موافق تماما" وأقل نسبة فيه "7" أي: "لا أتفق".

وعلقت رئيسة معهد إنفاس على نتائج الدراسة قائلة إن الألمان منفتحون كثيرا على التغيير.