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تركيا: مقتل 28 وإصابة 61 في انفجار أنقرة

17/2/2016

قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إن انفجار قنبلة في العاصمة أنقرة اليوم الأربعاء أودى بحياة 28 شخصا وخلف 61 مصابا وأضاف أن الحكومة لا تملك أي معلومات حتى الآن عمن يقف وراء الهجوم.

وقال كورتولموش إن الإرهابيين  يحاولون ترهيب المواطنين عبر إشاعات بحدوث انفجارات أخرى ، وأكد أن من يقومون بالتفجيرات  داخل تركيا أصبحوا ألعوبة في يد من يحركهم .

وأشار المتحدث باسم الحكومة التركية إلى أن تركيا تتعرض لهجمة غاشمة  ضد شعبها وأكد وجود معلومات تشير إلى تورط أجهزة استخبارات خارجية  ، وأكد أن المتورطين في هذه الأعمال التخريبية لن يفلتوا من العقاب الحاسم

وقال كورتولموش وهو نائب رئيس الوزراء إن من الواضح أن الانفجار خُطط له بدقة ، وانفجرت سيارة محملة بالمتفجرات بجوار حافلات عسكرية قرب مقر القوات المسلحة والبرلمان ومبان حكومية أخرى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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