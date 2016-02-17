البث الحي
منوعات

بين الحصار وغلق المعابر.. الطفلة "مرح" في ذمة الله

17/2/2016
الطفلة مرح مع والدها أثناء إحدى جلسات غسيل الكلى

توفيت الطفلة الفلسطينية "مرح دياب" (10 سنوات) من مدينة غزة، اليوم الأربعاء، بسبب عجز أسرتها عن السفر بها، إلى الخارج للعلاج، بسبب إغلاق المعابر مع قطاع غزة، وتأخير سفرها للعلاج في الخارج أو مستشفيات الداخل المحتل.

وأفادت عائلتها، أن وزارة الصحة، لم تمنح ابنتهم تحويلة للعلاج بمستشفيات الداخل، الأكثر تطورًا من المستشفيات الفلسطينية.

وفتحت مصر المعبر، لثلاثة أيام متتالية، أنهت معاناة القليل جدًا من المواطنين، وما زال عشرات الآلاف ينتظرون فتحه مرة أخرى للخروج.

وللعام العاشر على التوالي، ما زال قطاع غزة، يعيش الويلات جراء الحصار الإسرائيلي الظالم والجائر على غزة وأهلها، الذي أثر على مناحي الحياة كافة.
الطفلة فرح ضحية الحصار وغلق المعابر

وكانت "فرح" تعاني منذ 6 سنوات من مرض الفشل الكلوي، وكانت تنتظر السفر للعلاج، لكن كل المحاولات والطرق فشلت وبقيت تغسل كليتها، وكانت المشكلة الأكبر في عدم وجود متبرع بكليته لها.

وأثبتت الفحوص الطبية أن والديها وأشقاءها لا يصلحون للتبرع لها نظراً لاختلاف الأنسجة، ويوماً بعد يوم كانت حالتها تزداد سوءاً، وأنهك غسيل الكلى جسدها الصغير، وأدى إلى خلل في تفاعلاته وإفراز الهرمونات لديها حتى أصبحت لا تقوى على الحراك.

"فرح" التي كانت مثالاً للطالبة المتفوقة جداً في دراستها رغم المرض الذي أصابها، صعدت اليوم روحها الطاهرة إلى بارئها، إلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان.

 

 

  

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)