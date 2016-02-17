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بعد أن كاد يسقط ،البابا يخرج عن هدوئه الشديد

17/2/2016

البابا يكاد يسقط بعد تعلق شخص به في المكسيك

رغم ما يعرف عنه بهدوء الطبع والمعاملة الطيبة لكل المعجبين به إلا أن البابا فرنسيس فقد صبره بوضوح بعد أن تعلق به شخص ما بشدة لدرجة انه كاد يسقطه فوق طفل قعيد على كرسي متحرك. 

وأظهرت لقطات مصورة انه بينما كان البابا يسير بمحاذاة حشد تجمع داخل استاد رياضي توقف للترحيب بأطفال مقعدين ، وامتدت ذراعان للتعلق بالبابا وتشبث صاحبهما به حتى بعد أن فقد البابا توازنه وأصبح خصره يضغط على رأس الطفل. 

وحال المساعدون ورجال الأمن دون سقوط البابا أرضا، وبعد أن استعاد وضعه الطبيعي استشاط غضبا ، ونظر إلى الشخص الذي جذبه وعلا صوته وقال مرتين بالإسبانية "لاتكن أنانيا!". 

ولم يتضح إذا كان الشخص الذي جذب البابا رجلا أم امرأة.

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