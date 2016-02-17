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الهند تطلق أرخص هاتف ذكي بأربعة دولارات

17/2/2016

 

أطلقت شركة هندية الأربعاء ما  يمكن أن يكون الهاتف الذكي الأرخص في العالم، حيث يقل ثمنه عن أربعة  دولارات.       

وذكرت شركة "رينجينج بيلز" أن سعر هاتفها الذكي "فريدوم 251" سيكون  251 روبية، أو 3.66 دولارات تقريبا، وهو ما يمثل نحو سدس ثمن أرخص هاتف ذكي يباع حاليا في الهند.      

يعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 5.1 لولي بوب ، ومقاس شاشته 4 بوصات، ويعمل بمعالج قوته 1.3 جيجا هرتز وكاميرا أمامية بمستوى  دقة 3.2 ميجا بكسل وأخرى خلفية دقتها 0.3  ميجا بكسل.       

وذكرت رينجينج بيلز أنه تم تطوير الهاتف الذكي "بدعم هائل" من الحكومة  الهندية.       

وتصف الشركة إطلاق الهاتف الذكي الجديد بأنه قصة نجاح لحملة "صنع في الهند" التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي شجعت الصناعة في  الهند، حسبما أفادت شبكة تليفزيون نيودلهي.

يذكر أن سعر الهاتف "فريدوم 251" يقل عن سعر تذكرة دخول السينما في أي  مركز تسوق بالهند، لكن الخبراء يؤكدون أن الخامات المستخدمة في صناعة  الجهاز ثمنها على الأقل 24 دولارا.

ووصلت قاعدة مستخدمي الهواتف المحمولة في الهند إلى أكثر من مليار مستخدم، مع حدوث طفرة أيضا في مبيعات الهواتف الذكية رخيصة الثمن. 

وأصبحت الهند مؤخرا ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين، حسب مؤسسة "كاونتربوينت ريسيرش" لأبحاث السوق.

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