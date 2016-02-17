البث الحي
منوعات

الفيفا تعاقب "بكنباور" بالغرامة لعدم تعاونه مع تحقيقاتها

17/2/2016

اللاعب الألماني لأسطورة – فرانز بكنباور

وجهت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأربعاء تحذيرا لفرانز بيكنباور أسطورة اللعبة في ألمانيا والفائز بكأس العالم كلاعب ومدرب وعاقبته بغرامة مالية  قيمتها سبعة آلاف فرنك سويسري لعدم تعاونه مع التحقيقات .

وقالت لجنة القيم في بيان "في القضية الحالية رفض السيد بيكنباور التعاون مع تحقيق تجريه لجنة القيم حول بطولتي كأس العالم 2018 و2022 رغم مطالب متكررة له لتقديم المساعدة." وأضافت "يشمل هذا طلبات للحصول على معلومات خلال مقابلة شخصية والرد على أسئلة مكتوبة باللغتين الانجليزية والألمانية."

واشارت لجنة القيم إلى أن القضية المنظورة لا علاقة لها بملابسات منح ألمانيا حق تنظيم كأس العالم 2006.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)