الفيفا تعاقب "بكنباور" بالغرامة لعدم تعاونه مع تحقيقاتها

اللاعب الألماني لأسطورة – فرانز بكنباور

وجهت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأربعاء تحذيرا لفرانز بيكنباور أسطورة اللعبة في ألمانيا والفائز بكأس العالم كلاعب ومدرب وعاقبته بغرامة مالية قيمتها سبعة آلاف فرنك سويسري لعدم تعاونه مع التحقيقات .

وقالت لجنة القيم في بيان "في القضية الحالية رفض السيد بيكنباور التعاون مع تحقيق تجريه لجنة القيم حول بطولتي كأس العالم 2018 و2022 رغم مطالب متكررة له لتقديم المساعدة." وأضافت "يشمل هذا طلبات للحصول على معلومات خلال مقابلة شخصية والرد على أسئلة مكتوبة باللغتين الانجليزية والألمانية."

واشارت لجنة القيم إلى أن القضية المنظورة لا علاقة لها بملابسات منح ألمانيا حق تنظيم كأس العالم 2006.