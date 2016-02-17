السيسي ينعي الكاتب محمد حسنين هيكل

السيسي ينعي هيكل

نعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل والذي وافته المنية اليوم وقدم تعازيه لأسرته وذويه وكافة تلاميذه ومحبيه من أبناء الوطن وخارجه بحسب النعي الذي أوردته الصفحة الرسمية للسيسي.

وقال السيسي في رسالته "إن مصر فقدت اليوم عَلَماً صحفياً قديراً أثرى الصحافة المصرية والعربية بكتاباته وتحليلاته السياسية التي تناولت فترات ممتدة من تاريخ مصر والأمة العربية فكان شاهداً على أحداث ومحطات تاريخية هامة في التاريخ المعاصر فضلاً عن إسهاماته العديدة من خلال الكثير من المؤلفات التي تناولت العديد من الأزمات والأحداث التي مرت بها مصر ومنطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "لقد أسس هيكل مدرسة صحفية متميزة جمعت بين التحليل السياسي وروعة الأسلوب الصحفي بلغة رصينة راقية أضفت مزيداً من الإعجاب والتقدير على مقالاته ومؤلفاته سواء الصحفية أو الفكرية" بحسب وصف صفحة السيسي.

وأكد أن "لجهود الفقيد عظيم الأثر في النهوض بصحيفة الأهرام العريقة إبان رئاسته لمجلس إدارتها وتحريرها حتى أصبحت من أكبر الصحف على مستوى العالم" بحسب النعي المنشور.