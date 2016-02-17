السلطات المصرية تقرر إغلاق مركز النديم

أحد مؤسسي مركز النديم – عايدة سيف الدولة

قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب – وهو جمعية أهلية بارزة – ومصادر أمنية (الأربعاء) إن السلطات المصرية أمرت بإغلاقه ، وأضافت المصادر ومحام بالمركز أن السلطات وافقت على تأجيل الغلق الرسمي للأسبوع القادم لإتاحة الوقت لمسؤوليه لمعرفة أسباب القرار.

وقالت عايدة سيف الدولة وهي من مؤسسي المركز في اتصال هاتفي مع رويترز "محامي المركز استطاع إقناع موظفي التنفيذ بتأجيل الغلق إلى الاثنين لحين مناقشة الأمر مع مسؤولي وزارة الصحة."

وأضافت "ما لم يعتقلونا جميعا فسنواصل عملنا ما دمنا خارج السجن.. سيكون من الغباء أن يقرروا إغلاق المركز لأننا نقدم خدمة لا يقدمها أحد للمحتاجين" ، وقالت المصادر الأمنية إن أمر الغلق قائم على انتهاك اشتراطات صحية لكنها لم توضح المخالفات.

ويبحث المركز الذي يوجد مقره في وسط القاهرة شكاوى التعذيب التي ترد إليه من محتجزين أو مسجونين أو أقارب لهم. كما أنه يبحث شكاوى العنف ضد النساء.

ونشر المركز في موقعه على الإنترنت ما سماه "الحصاد المر لشهر أغسطس (آب)" 2015 في مصر مضيفا أن الحصاد تمثل في "56 حالة وفاة.. 57 حالة تعذيب.. 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.. 38 حالة إخفاء قسري."