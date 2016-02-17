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الذهب فوق 1200 دولار مع تراجع أسعار الأسهم

17/2/2016

أسعار الذهب ترتفع واحدا في المائة بعد تراجع الأسهم

قفز سعر الذهب نحو واحد في المئة (الأربعاء)  ليوقف الاتجاه النزولي الذي استمر ثلاثة أيام وجرى تداوله فوق مستوى رئيسي عند 1200 دولار للأوقية مع تراجع  أسعار الأسهم الأسيوية والدولار.

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي بعد أن قاد الاتجاه النزولي في بورصات الأسهم  إلى الإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن إلا أنه تخلى عن جزء من مكاسبه منذ ذلك الحين بفعل صعود أسعار الأسهم.

ومع تراجع الأسهم اليوم عاود الذهب اتجاهه الصعودي كما تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت مكاسب قوية على مدى جلستين واستعاد الين معظم خسائره مقابل الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.6 في المئة إلى 15.32 دولارا للأوقية ، وارتفع البلاتين 1.2 في المئة إلى 938 دولارا والبلاديوم 1.7 إلى 513.5 دولارا للأوقية.

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