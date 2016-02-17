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الإكوادور ترفض تسليم المتهمين في قضية الفيفا لأمريكا

17/2/2016

الإكوادور ترفض تسليم المتهمين في قضية الفيفا لأمريكا

قالت الإكوادور إنها لن تسلم المتهمين المحبوسين بسبب قضية الفساد، التي ضربت اتحاد الكرة الدولي "فيفا"،  إلى الولايات  المتحدة الأمريكية.

وقال النائب العام في الإكوادور إن هذا الأمر ليس مطروحا للتفكير فيه من قبل السلطات في بلاده  بموجب القانون.

وأوضح النائب العام الإكوادوري أن الرئيس السابق لاتحاد الإكوادور لكرة  القدم لويس تشيريبوجا والمنسق العام للاتحاد فينسيو لونا والممثل  القانوني فرانسيسكو اكوستا، تم الحكم عليهم وحبسهم بسبب ارتكابهم جريمة غسل أموال، حيث اكتشف وجود تحويلات بنكية غير مبررة لمبالغ مالية كبيرة.        

وكان ممثلون عن سلطات الادعاء في دول الإكوادور والبرازيل وباراجواي وبوليفيا  وبيرو والأرجنتين اجتمعوا أمس الثلاثاء في الإكوادور واتفقوا على تشكيل فرق تحقيق بين دولتين أو أكثر بهدف تسريع الإجراءات  القانونية. 

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