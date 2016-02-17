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اكتشاف نهر مياهه حارقة ويمكنها صنع قدح من الشاي

17/2/2016

اكتشاف نهر مياهه حارقة بالبيرو

إكتشف علماء جيولوجيا نهرا مياهه تغلي من شدة حرارتها وذلك بغابات الأمازون بالبيرو  وقال العلماء إن مياه هذا النهر تصلح لصنع قدح من الشاي أو لطبخ اللحم وإنه من المستحيل أن يغوص به أي شخص وإن أعماقه تصل  إلى 6 أمتار كاملة،

وقال الباحث أندري روزو، إنه لم يصدق وجود نهر مماثل، بادئ الأمر، حين تم إخباره، لكنه تأكد بنفسه حين زار المكان وقام بمعاينته.

وأضاف  الباحث أنه دأب على سماع حكاية مثيرة من جده في البيرو حين كان عمره لا يتجاوز 12 سنة، وفق ما ذكر موقع "غيز مودو".

ووفقا لهذا الباحث فإن  الحكاية  التي سمعها عن جده تقول إنه بعد تمكن الغزاة الإسبان من قتل آخر امبراطور لحضارة الأنكا، استمروا في طريقهم داخل غابات الأمازون بحثا عن الذهب، لكن قلة منهم فقط استطاعت أن تعود.

وقال الناجون من رحلة البحث عن الذهب إنهم رأوا أمورا غريبة، من قبيل المجاعة التي دفعت الناس إلى أكل الثعابين، وشرب الماء المسموم، وحكوا عن النهر الذي يغلي من الحرارة كما لو أن نارا أوقدت تحته.

واستهل الباحث رحلته العلمية بإعداد خريطة حرارية للبيرو، دون أن يهتم بكلام زملائه في الجامعة الذين نصحوه بعدم تصديق الحكاية، لكنه مضى قدما في مشروعه إلى أن تحولت حكاية الصبى إلى حقيقة في الكبر.

واستغرب روزو  في كتابه المعنون "نهر الغليان..المغامرة والاكتشاف في الأمازون

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