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إسرائيل تطلب من ألمانيا التوسط لدى حماس لإعادة جثماني جنديين

17/2/2016

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه طلب من ألمانيا التوسط لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس  للمساعدة في إعادة جثماني الجنديين أورون شاؤول، وهادار غولدين اللذين قتلا في عملية الجرف الصامد في قطاع غزة عام 2014.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم  الأربعاء  إن "نتنياهو قال في تصريحات للصحفيين قبل عودته من ألمانيا الليلة الماضية إن برلين كانت قد ساعدت إسرائيل في قضايا مماثلة في الماضي"..

يشار إلى أن كتائب القسام تتكتم علي مصير عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، من بينهم شاؤول وغولدين، في حين اعتبرت إسرائيل أن ما لدى حماس جثث وأشلاء لجنود، وليس أسرى وفقا للإذاعة الإسرائيلية. 

وكانت كتائب القسام  الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت  في 20 يوليو 2014 عن أسرها للجندي الإسرائيلي آرون خلال تصديها لتوغل بري للجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وبعد يومين، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقدان آرون، لكنه رجح مقتله في المعارك مع مقاتلي "حماس".

وتتهم إسرائيل حركة "حماس" باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هادار غولدن قُتل في اشتباك مسلح شرقي مدينة رفح، يوم 1 أغسطس/آب 2014، وهو ما لم تؤكده الحركة أو تنفيه.

وفي التاسع من يوليو 2015 أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اختفاء أحد المواطنين الإسرائيليين، ويدعى أبراهام منغيستو، في قطاع غزة عام 2014، مطالبًا باستعادته بعد أن قال إنه محتجز لدى حركة "حماس".

من جانبه قال قيادي في حركة حماس – فضل عدم الكشف عن اسمه، "لا يوجد مفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تبادل الأسرى".

وأضاف" إن حماس لها شروط واضحة في بدء التفاوض حول تبادل الأسرى، أولها الإفراج عن كافة من اعتقلوا في صفقة التبادل الأخيرة، الشروع في التفاوض، وجود وسيط جدي قادر على إدارة هذا الملف وضمان تطبيق نتائجه".

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