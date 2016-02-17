أوباما: خطاب مرشحي الحزب الجمهوري مزعج للعالم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن زعماء أجانب يعبرون له عن انزعاجهم من مواقف المرشحين الرئاسيين الجمهوريين من قضايا مثل تغير المناخ والهجرة.

وأبلغ أوباما مؤتمرا صحفيا في ختام قمة مع زعماء دول جنوب شرق أسيا في كاليفورنيا "أعتقد أن مراقبين أجانب منزعجون من بعض التصريحات الرنانة التي تحدث في هذه الانتخابات الاولية وفي المناظرات بين الجمهوريين".

وسيختار الأمريكيون رئيسا جديدا للولايات المتحدة في انتخابات في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويخوض الجمهوريون والديمقراطيون انتخابات تمهيدية لتقرير من سيمثل حزبيهما في الانتخابات الرئاسية.

واستحوذ دونالد ترامب – أبرز المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري- على العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام لدعوته إلى فرض حظر مؤقت على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة وتصريحات أخرى مثيرة للخلاف بشأن المهاجرين. لكن أوباما قال إن القلق في الخارج لا يقتصر على ترامب.

وأضاف قائلا "إنه أي (ترامب) كان البادئ إلى إثارة المشاعر المعادية للمسلمين لكن إذا نظرتم إلى ما قاله المرشحون الجمهوريون الآخرون فإنه مزعج إلى حد كبير أيضا".

وأضاف قائلا "هذا لا يتعلق فقط بالسيد ترامب. انظروا إلى التصريحات التي أدلى بها المرشحون الآخرون. لا يوجد مرشح واحد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يعتقد أننا ينبغي أن نفعل شيئا بشأن تغير المناخ".

وأشار أوباما أيضا إلى مقاومة الجمهوريين لإجراءات قوية للحد من ظاهرة تغير المناخ على إنها "مثيرة لانزعاج المجتمع الدولي".

وجدد الرئيس الامريكي ثقته في أن الأمريكيين سيرفضون في نهاية المطاف انتخاب الملياردير ترامب.

وقال إن الامريكيين يدركون أن الرئيس القادم ستكون تحت يديه الشفرات النووية وستكون لديه سلطة إرسال قوات أمريكية إلى الحرب، وأنهم يدركون أن منصب الرئيس وظيفة خطيرة. فهي ليست استضافة لبرنامج حواري أو برنامج لتلفزيون الواقع..وليست وظيفة للدعاية أو التسويق". وقال إنه يعتقد أن الشعب الامريكي عاقل وسيختار بشكل متعقل في النهاية".

وكان ترامب مضيفا لبرامج لتلفزيون الواقع التي تحظى بشعبية قبل أن ينضم إلى السباق إلى البيت الأبيض.

وسئل ترامب عن التعقيب على تعليقات أوباما فقال إن أداء أوباما لوظيفته كان "سيئا" وما كان ليفوز بفترة رئاسية ثانية لو أنه كان قد قرر أن يتحداه في الانتخابات الرئاسية السابقة.