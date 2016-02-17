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أردوغان وسلمان: لا حل في سوريا في وجود الأسد

17/2/2016

أردوغان وسلمان جددا تأكيدهما على ضرورة رحيل الأسد-أرشيف

"لا حل في سوريا في وجود بشار الأسد" هذا ما جدد التأكيد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما مساء أمس الثلاثاء.

ووفقا لوكالة أنباء الاناضول فإن سلمان وأردوغان بحثا الهجمات التي يشنها النظام السوري وروسيا على شمال حلب السورية، ووصفاها بأنها "مثيرة للقلق"، و"تزيد من تعقيد الوضع الإنساني".

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن الاتصال تناول كذلك، الهجمات التي تتعرض لها مدينة أعزاز شمالي حلب (حدودية مع تركيا) من قبل عناصر "وحدات حماية الشعب" التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" والذين يتحركون بالتنسيق مع النظام السوري، وما تقوم به تركيا منذ الثالث عشر من الشهر الجاري، من الرد بالمثل بالقصف المدفعي على مواقع الحزب شمالي سوريا وفقا لقواعد الاشتباك.

وأكد أردوغان والملك سلمان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته من أجل وقف الهجمات التي تستهدف المعارضة السورية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إليها.

وجدّد الزعيمان التأكيد على أنه "لن يكون هناك حل في سوريا بوجود الأسد"، وناقشا عددا من القضايا الإقليمية منها الوضع في اليمن.

وتطرق الاتصال الهاتفي بين أردوغان والعاهل السعودي  إلى الزيارة التي سيقوم بها الملك سلمان إلى تركيا لحضور قمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في إسطنبول في أبريل/ نيسان المقبل.

ويتطابق الموقف التركي والسعودي في الأزمة السورية خاصة فيما يتعلق بحتمية رحيل بشار الأسد.

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