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أردوغان: روسيا ترتكب جريمة حرب في سوريا

17/2/2016

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن روسيا ترتكب جريمة حرب في سوريا، مؤكداً أن روسيا لم تطلق رصاصة ضد تنظيم الدولة في سوريا وإنما تستهدف المدنيين.

وأضاف خلال كلمته أمام قيادات الإدارة المحلية (الأربعاء)، أن تــركــيــا دولــة وشـعـبــا قـدمــت واجـبـهـا بـشـكـل أفـضـل للاجئيـن السوريين، وأن الميزانية التركية أنفقت 10 مليارات دولار لـلاجئيـن السوريين بخلاف ما أنفقته المحليات.

وتابع أردوغان: "على واشنطن أن تصارحنا بحقيقة صداقتها معنا وعلاقاتها بالاتحاد الديمقراطي والوحدات الكردية"، لافتاً إلى أن الــنــظـام الـسـوري وحـلـفـاءه يـريـدون قـطـع الـطـريــق الـواصــل بـيــن تركيا وحلب.

وأوضح أنه إذا تعرضت تركيا لقصف فــإن عــلــيــهــا الـرد أضـعـافــا مـضـاعـفــة، فتــركــيـــا لــهـــا الــحـــق في الــرد مــن أجـــل حــمــايـــة حدودها وأراضيها.

وأشار أردوغان إلى أنه يـتـم تـسـريـب الأسـلـحـة الأمـريكيـة إلى الإرهابيين في تركيا ومن يقاتلون المعارضة في سوريا، وأن مـا تـتـخـذه تركيـا مـن إجراءات إزاء الإرهاب فـي سـوريـا هـو فـي إطـار الـدفـاع عن النفس.

وأضاف أن تركيا تـعـرف جـيـداً الأنشطة الإرهابية لـتـنـظـيـم الاتـحـاد الـديـمـقـراطـي في سوريا، مؤكداً أن الأزمة السورية إما أن تُحـل أو ستصبـح مثل كـرة الثلـج التـي سيمتـد تأثيرهـا إلـى العالـم أجمـع.

واختتم أردوغان كلمته قائلاً: "سـيكون لدينـا دستور جديـد قريباً يحمي الحقوق المدنية بخلاف دستور الانقلابين العسكريين".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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