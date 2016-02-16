40 عاماً على رحيل الفنان الواعظ "حسين صدقي"

تمر اليوم الذكري الـ40 على رحيل الفنان المصري حسين صدقي، أحد علامات السينما المصرية في الأربعينيات والخمسينيات.

"صدقي" الشيخ الذي ارتدى عباءة الممثل، لعب دور الواعظ والمرشد الاجتماعي و استغل السينما لتحقيق ذلك، سواءً من خلال أعماله السينمائية، أو تأسيسه لشركة إنتاج ساهمت في نهضة السينما المصرية خلال تلك الفترة.

ولد حسين صدقي في 9 يوليو عام 1917 بحي الحلمية الجديدة في القاهرة، لأسرة متدينة، فنشأ شابًا ملتزمًا إلا أن ذلك لم يمنعه من دخول عالم التمثيل.

الفنان حسين صدقي

كان "صدقي" الممثل الوحيد الذي كان يؤدي صلاة الفجر في جماعة بالمسجد القريب من بيته، ومع كونه فنانًا إلا أنه لم يشرب الخمر يومًا ما، ولم يدخن في حياته، وقد عمل منذ دخوله عالم الفن في أواخر الثلاثينيات على إيجاد سينما هادفة بعيدة عن التجارة الرخيصة.

كانت فرقة "جورج أبيض "بداية صدقي الفنية، ثم فرقة "فاطمة رشدي" التي أسندت إليه عددا كبيرا من البطولات، فقام ببطولة مسرحية "ألف ليلة وليلة"، ونال إعجاب الجميع.

كانت انطلاقته الفنية الحقيقة من خلال أول عمل سينمائي له عام 1937 من خلال فيلم بعنوان "تيتاوونغ"، وأسس عام 1942 "شركة مصر الحديثة للإنتاج" لتخدم الأهداف التي كان يسعى لترسيخها في المجتمع.

عمل صدقي علي إيجاد سينما هادفة، حيث عالجت أفلامه بعض المشكلات، مثل: مشكلة العمال التي تناولها في فيلمه "العامل" عام 1942، ومشكلة تشرد الأطفال في فيلمه "الأبرياء" عام 1944 وغيرها من الأفلام الهادفة.

بلغ رصيده الفني حوالي 32 فيلماً سينمائياً أبرزهم " ليلى في الظلام، المصري أفندي، شاطئ الغرام، طريق الشوك، قلبي يهواك، الحبيب المجهول، الشيخ حسن، أنا العدالة، خالد ابن الوليد، وطني وحبي".

كان يرى أن هناك علاقة قوية بين السينما والدين، لأن السينما كما قال من دون الدين لا تؤتي ثمارها المطلوبة في خدمة الشعب.. الموهبة الفنية للفنان الراحل لم تقتصر على التمثيل فقط، بل اتجه أيضاً إلى المشاركة بالكتابة والإخراج والإنتاج في عدد من الأعمال السينمائية.

حسين صدقي

اعتزل الفنان حسين صدقي السينما في أوائل الستينات، ثم رشح نفسه للبرلمان وفاز فوزاً ساحقاً لكنه لم يكرر التجربة لأنه لاحظ تجاهلا من قبل المسئولين للمشروعات التي يطالب بتنفيذها، والتي كان من بينها منع الخمور في مصر.

كرمته الهيئة العامة للسينما عام 1977 كأحد رواد السينما المصرية، وتوفى في مثل هذا اليوم 16 فبراير عام 1976.

الحياة الخاصة للفنان الراحل كانت بعيدة عن الأضواء حيث منع زوجته "سميرة المغربي" من الاتجاه إلى الفن رغم ما كانت تتمتع به من جمال كذلك حرص على إبعاد أبنائه الخمسة عن الفن، وقام بحرق عدد من أفلامه لأنه رأي أنها حرام، وأوصي أولاده بحرق كل ما يقع تحت أيديهم من أعمال له بعد وفاته حتي لا يشاهدها أحد.

قالت عنه زوجته: "إن حسين صدقي كان يؤدي الفرائض، وكنت ألح عليه بعد التزامي أن يترك العمل في السينما، وذات مرة أثناء زيارتنا للأستاذ سيد قطب في المستشفى قبيل إعدامه، ذكر زوجي له ما أطلب منه..

فكان رده عليه: إن الحركة الإسلامية محتاجة لفن إسلامي وإنني أكتب عشرات المقالات وأخطب عشرات الخطب وبفيلم واحد تستطيع أنت أن تنهي على ما فعلته أنا أو تقويه، أنصحك أن تستمر لكن بأفلام هادفة".