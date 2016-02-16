هيرفي مدربا لمنتخب المغرب بـ 61.5 ألف دولار

أعلن اتحاد الكرة في المغرب الثلاثاء بشكل رسمي تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار

المدرب الفرنسي هيرفي رونار

لقيادة المنتخب خلفًا لبادو الزاكي، بأجر شهري ستمائة ألف درهم (61.5 ألف دولار) مع إمكانية رفعه إلى 82 ألف دولار في حالة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

الإعلان عن المدرب الجديد حدث خلال مؤتمر صحفي حضر فيه هيرفي رونار إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، قال خلالها الأخير إن عقد رونار يمتد حتى صيف 2018، وإنه سيدرّب كذلك منتخب المحليين وسيشرف على المنتخب الأولمبي، وسيساعده في مهمته كل من الفرنسي باتريس بوميل والمغربي مصطفى حجي.

وحدّد العقد ضرورة تحقيق تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس إفريقيا 2017 والوصول إلى دورها نصف النهائي، وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وهي الأهداف التي لم يحققها المنتخب المغربي منذ مدة طويلة، إذ لم يتأهل إلى كأس العالم منذ مشاركته في نسخة 1998، ولم يصل إلى دور النصف النهائي في كأس إفريقيا منذ عام 2004.