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هادي: الحوثيون يريدون تطبيق التجربة الإيرانية باليمن

16/2/2016

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن مجموعة من الحوثيين ممن درسوا بإيران يريدون تطبيق التجربة الإيرانية باليمن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة أن اليمن رفض تطبيق تلك التجربة.

وتابع هادي أنه وجد نفسه مضطرا ما بين القبول بتسليم اليمن إلى إيران أو اللجوء إلى دول الخليج لإنقاذ البلاد.

وقال هادي إلى القيادة الشرعية في اليمن تحكم سيطرتها على 80% من البلاد.

وقال الهادي إنه لا يرغب في أن تسيل الدماء في اليمن وأن الشعب اختاره لإخراج البلاد من عثراتها.

وأشار إلى أن الحوثيين أبرموا اتفاقا مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يقضي بأن تكون المرجعية الدينية في البلاد لعبد الملك الحوثي بينما تعطى المرجعية السياسية لنجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبد الله صالح.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي إن بلاده تدعم اليمن وتقف إلى جواره في محنته.

وأضاف أردوغان أن الوضع الحالي في اليمن في حاجة ماسة إلى حل يحظى بقبول الأطراف كافة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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